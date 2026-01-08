Die Truppe um Knoxville will schon im Sommer 2026 einen fünften Ableger ihrer MTV-Show in die Kinos bringen.

Für Fans von "Jackass" startet das Jahr 2026 mit einer Überraschung. Gut vier Jahre nach ihrem angeblich letzten Film "Jackass forever" kehrt die Chaotentruppe um Johnny Knoxville (54) bald ins Kino zurück. Knoxville, der offizielle Account von "Jackass" und die Produktionsfirma Gorilla Flicks brachten auf Instagram einen Post heraus. Das Bild zeigt nur das legendäre "Jackass"-Logo eines Totenkopfs mit zwei gekreuzten Krücken. Darunter steht das Datum 26. Juni. Auf einem zweiten Bild ist ein jubelnder Johnny Knoxville zu sehen.

"Wir starten mit einem Paukenschlag ins neue Jahr" "Wir starten mit einem Paukenschlag ins neue Jahr. Wir wollten euch mitteilen, dass Jackass diesen Sommer zurück ist!! Wir sehen uns am 26. Juni in den Kinos", heißt es im begleitenden Text. Weitere Informationen sollen folgen, doch durch die Ankündigung wollten Knoxville und Co. erreichen, "dass ihr es zuerst von uns erfahrt." Wie das Branchenmagazin "Variety" auf Nachfrage herausfand, handelt es sich tatsächlich um einen neuen, fünften Kinofilm und nicht um eine Wiederveröffentlichung alter Projekte.

"Jackass": Vier Kinoableger nach MTV-Ende "Jackass" startete im Jahr 2000 als Serie bei MTV. Knoxville und Co. filmten sich bei extremen Stunts, ekligen Mutproben oder wüsten Streichen. Die Show lief bis 2002, danach folgte im selben Jahr der erste Kinofilm. 2006 kam die Fortsetzung. 2010 lief schließlich "Jackass 3D" an. Nach dem Ableger "Jackass: Bad Grandpa" (2013), der eine Rahmenhandlung um die Ekelstunts strickte, kam 2022 mit bewährtem Rezept der offiziell vierte Kinofilm. In "Jackass Forever" thematisierte die alte Garde um Knoxville erstmals ihr fortgeschrittenes Alter, neue Protagonisten wie Komikerin Rachel Wolfson (38) kamen dazu. Von Knoxvilles Teilnahme an "Jackass 5" ist auszugehen, andere Mitwirkende sind noch nicht bekannt. Steve-O (51) reagierte jedenfalls begeistert auf den Instagram-Post. Der beim Dreh zu Teil vier wegen Drogenproblemen gefeuerte Bam Margera (46) signalisierte in der Vergangenheit hingegen, niemals zu "Jackass" zurückkehren zu wollen.