"Jackass": 9 absurde Fakten über Johnny Knoxville und Co.

6. Verschärfte Warnung

Der Senator von Conneticut, Joseph Lieberman, sprach sich in einem Statement gegen eine Ausstrahlung von "Jackass" aus, weil die Sendung die Jugend in Gefahr bringe. Nachdem sich ein Jugendlicher beim Versuch, einen Stunt nachzumachen, anzündete, formulierte MTV die Warnhinweise der Sendung in einer seriöseren Sprache. Der Sendeplatz wurde in die Nachstunden verschoben, da zu diesen Zeiten weniger Jugendliche vor den Bildschirmen saßen.