Unter Haien

Sean McInerey – so lautet "Poopies" richtiger Name – kam bei einem gefährlichen Stunt in Hai-Bedrängnis. Während einer Kooperation zwischen "Jackass" und dem Discovery Channel wollt er in einem von Haien wimmelnden Gewässer einen Wakeboard-Sprung absolvieren, stürzte dabei und wurde gebissen: Ein Karibischer Riffhai hatte sofort seine Hand im Maul.