Jake Gyllenhaal dreht mit "The Guilty" einen Netflix-Thriller

Das neue Projekt stellt ein US-Remake von Olaf Möllers „Den Skyldige“ dar, das 2018 beim Sundance Filmfestival seine Premiere feierte. Wie in der dänischen Vorlage wird es auch in der amerikanischen Version um einen Polizisten (Gyllenhaal) gehen, der in der Notrufzentrale Dienst versieht und ein folgenschweres Telefonat entgegennimmt. Die Handlung soll sich über einen einzigen Morgen erstrecken und die spannende Geschichte spielt sich daher in Echtzeit ab.

Der Polizist muss bald feststellen, dass er hier mit einem Verbrechen konfrontiert ist, welches weit größere Ausmaße annimmt, als es zunächst den Anschein hatte. Ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Hier der Trailer des dänischen Originalfilms: