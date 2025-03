Rund einen Monat ist es her, dass Tech-Gigant Amazon die kreative Kontrolle über das James-Bond-Franchise übernommen hat. In einem Aufsehen erregenden Deal gaben die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli (64) und Michael G. Wilson (83) die Federführung über die Agentenfilm-Reihe ab. Jetzt hat der Versandriese auch die Nachfolger der zwei Star-Produzenten bestimmt. Künftig lenken Amy Pascal (67) und David Heyman (63) die Geschicke von 007, heißt es in einer Mitteilung.

Amy Pascal und David Heyman sind Produzenten-Schwergewichte

"Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, in die Fußstapfen von Barbara Broccoli und Michael Wilson zu treten, die so viele außergewöhnliche Filme gemacht haben, und den Geist von Bond lebendig zu halten, während er sich in sein nächstes Abenteuer stürzt", so Pascal und Heyman in einer gemeinsamen Erklärung. Bei James Bond würde es sich um "eine der kultigsten Figuren in der Geschichte des Kinos" handeln.

Sowohl Pascal als auch Heyman sind zweifellos Schwergewichte unter den Produzenten Hollywoods. So zeichnet Pascal, die auch über lange Jahre Chefin des Studios Sony war, unter anderem für Tom Hollands "Spider-Man"-Trilogie verantwortlich und daneben für die animierten "Spider-Verse"-Filme, von denen "Spider-Man: A New Universe" einen Oscar für den besten Animationsfilm gewann. Aktuell produziert Pascal auch "Project Hail Mary", einen Science-Fiction-Film, in dem die deutsche Star-Schauspielerin Sandra Hüller neben Superstar Ryan Gosling auftritt.