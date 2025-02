Ein überraschender Name macht die Runde bei der Suche nach dem neuen James Bond: Der schottische Schauspieler Stuart Martin (38) soll laut Informationen britischer Medien ein heißer Kandidat für die Rolle des 007-Agenten sein. Wie ein Hollywood-Berater, der mit dem Bond-Franchise zusammengearbeitet hat, laut "Daily Mail" berichtet, finden bereits "unter dem Radar" Gespräche zwischen dem Schauspieler und der verantwortlichen Produktionsfirma Eon statt.

"Stuart ist der Name, der in Bond-Kreisen von Insidern diskutiert wird", wird der Berater zitiert. "Er ist in ernsthaften Verhandlungen." Sollte Martin den Zuschlag bekommen, wäre er der erste Schotte in der Rolle seit Sean Connery (1930-2020), der 1962 in "James Bond jagt Dr. No" sein Debüt als 007 gab.