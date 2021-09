Kurz vor dem Kinostart des neuen James-Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" kursiert ein Video von Daniel Craig im Internet. Darin ist zu sehen, wie der 53-jährige Darsteller am Ende der Dreharbeiten eine Rede hält.

"Viele von euch haben mit mir an fünf Filmen gearbeitet und ich weiß, dass viel darüber geredet wurde, was ich von diesen Filmen halte. Ich möchte jedoch sagen, dass ich jede Sekunde dieser Filme geliebt habe und vor allem diesen, weil ich das Glück hatte, jeden Morgen aufzustehen und mit euch zusammenzuarbeiten. Es war die größte Ehre meines Lebens," sagte Craig in dem Video, das auf Twitter von @itsfilmthusiast geteilt wurde.