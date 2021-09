Unbekanntes Material

Mit noch nie dagewesenem Archivmaterial von "Casino Royale" bis zum kommenden 25. Film "No Time To Die" aka. "Keine Zeit zu sterben", teilt Craig seine persönlichen Erinnerungen im Gespräch mit den 007-Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli.

"Viele der hier Anwesenden haben mit mir an den fünf 007-Filmen gearbeitet", sagt Craig unter anderem während des Gesprächs mit den FilmproduzentInnen in "Being James Bond". "Ich habe jede einzelne Sekunde dieser Filme geliebt, und besonders den Umstand, dass ich jeden Morgen aufgestanden bin und die Chance hatte, mit euch zu arbeiten. Das war eine der größten Ehren meines Lebens."