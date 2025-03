Der Regisseur hat in einem Interview verraten, dass "Avatar: Fire and Ash" sogar noch länger werden soll als der Vorgänger.

James Cameron (70) hat in einem neuen Interview überraschende Details zum kommenden dritten Teil seiner "Avatar"-Reihe enthüllt. Der Regisseur erklärte dem "Empire"-Magazin, dass "Avatar: Fire and Ash" die Laufzeit des Vorgängers "Avatar: The Way of Water" (2022) übertreffen wird - dabei dauerte der zweite Teil schon beachtliche drei Stunden und zwölf Minuten. "Der dritte Film wird tatsächlich ein bisschen länger als Film zwei", verriet der Filmemacher. Als Grund nannte er die Fülle an kreativen Ideen, die in die Handlung eingeflossen sind.

Zu viele Ideen für einen Film "Kurz gesagt, wir hatten zu viele großartige Ideen, die in den ersten Akt von Film zwei gepackt waren", erläuterte Cameron. "Der Film raste wie ein Hochgeschwindigkeitszug dahin, und wir haben uns nicht genug auf die Charaktere konzentriert. Also sagte ich: 'Leute, wir müssen das aufteilen.'" Der Erfolg der bisherigen "Avatar"-Filme dürfte Camerons Entscheidung rechtfertigen. Mit dem Original von 2009, das nach wie vor der finanziell erfolgreichste Film aller Zeiten ist, und dem dritten Platz, den "The Way of Water" in dieser Rangliste einnimmt, muss sich der Regisseur kaum Sorgen um Zuschauerzahlen machen - selbst bei einem noch längeren Kinoerlebnis. Auch Amanda Silver (61), die gemeinsam mit Cameron und Rick Jaffa (68) am Drehbuch für "Fire and Ash" gearbeitet hat, betonte gegenüber dem Magazin die Bedeutung der Charakterentwicklung: "Diese Filme sind viel mehr als nur vorantreibende Handlung und prächtige Effekte. Das sind echte Figuren."

Vorfreude trotz weniger Details Während Cameron mit konkreten Handlungsdetails noch zurückhaltend bleibt, gab er dem "Hollywood Reporter" bereits im vergangenen Jahr einen knappen Ausblick auf den dritten Teil: "Es ist verdammt cool. Es wird euch gefallen." In "Avatar: Fire and Ash" werden Sam Worthington (48) als Jake Sully und Zoe Saldaña (46) als Neytiri zurückkehren. Der Film soll am 19. Dezember 2025 in die Kinos kommen. Die Teile vier und fünf sind für den 21. Dezember 2029 beziehungsweise den 19. Dezember 2031 geplant. Cameron bekräftigte seine Absicht, auch die letzten beiden Teile der Reihe selbst zu inszenieren: "Absolut. Sie müssten mich schon aufhalten. Ich habe jede Menge Energie und liebe, was ich tue. Warum sollte ich aufhören?" Die Drehbücher seien bereits geschrieben: "Ich habe beide vor etwa einem Monat noch einmal durchgelesen. Es sind mitreißende Geschichten. Sie müssen einfach gedreht werden."