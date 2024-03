Patty Jenkins hat sich als meisterhafte Regisseurin in der Welt der Blockbusterfilme etabliert, besonders durch ihre bahnbrechende Arbeit an "Wonder Woman", der sowohl kommerziell erfolgreich war als auch Kritiker:innen-Lob erntete. Nachdem bekannt wurde, dass es keinen dritten Teil zu "Wonder Woman" geben wird, bestätigte sie, am totgesagten "Star Wars"-Projekt "Rogue Squadron" zu arbeiten.

Damit hat sie Erfahrung in gleich zwei riesigen Franchises und könnte ihr einzigartiges Gespür für das Publikum in der "Avatar"-Reihe nochmals unter Beweis stellen.