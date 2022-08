Jamie Foxx als Vampirjäger: Er schlägt in "Day Shift" zu

Deutscher Masucci mit dabei

Die mexikanische Schauspielerin Karla Souza ("How to Get Away with Murder") spielt eine machthungrige Häusermaklerin mit verräterischem Sonnenschirm, der die Vampirin vor Licht schützen soll. Die bissige Powerfrau hat einen treuen Gehilfen namens Klaus an ihrer Seite, gespielt von dem Deutschen Oliver Masucci ("Schachnovelle"). Und auch US-Rapper Snoop Dogg, der neben seiner Musik für seine Liebe zum Kiffen bekannt ist, kommt zum Zuge. Er schlägt sich auf die Seite der Vampirjäger, als Big John Elliott mit Lederweste und Cowboyhut. Schräger geht es also kaum.