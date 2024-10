Überraschung bei "Du gewinnst hier nicht die Million": In der vierten Folge von Stefan Raabs (57) neuer Show übernimmt Jan Köppen (41) von Elton (53) die Rolle des Spielleiters, wie RTL mitteilte. In der Sendung, die am 9. Oktober beim Streamingdienst RTL+ läuft, tritt Jan Köppen neben Stefan Raab als Moderator auf.

Jan Köppen übernimmt Rolle von Elton

"Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" entpuppte sich bei seiner Premiere als Mischung aus "TV total" und "Schlag den Raab". Nach einem Comedy-Intro in gewohnter Raab-Manier folgt ein Spiel-Teil. Da haben Kandidaten die Chance, eine Million Euro zu gewinnen. Dafür müssen sie gegen Raab in Quiz und Wettkämpfen antreten. In diesem Teil tritt für gewöhnlich Raabs ehemaliger Showpraktikant Elton als Spielleiter auf. Doch in der vierten Ausgabe der Show moderiert Köppen die Spiele. Zuvor wird er aber selbst zum Ratenden. Er und Raab spielen das Spiel "Bekannte Songs erraten".

Seit seinem TV-Comeback läuft "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" jeden Mittwoch um 20:10 Uhr bei RTL+. Die Show habe dazu verholfen, die Abo-Zahlen des Streamingdienstes von RTL hochzuschrauben, wie der Kölner Sender Mitte September mitteilte. Wie viele neue Abos für RTL+ abgeschlossen wurden, gab RTL aber nicht bekannt.