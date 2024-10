Jannis Niewöhner (32) hat im Interview mit der "Bild am Sonntag" über seine Rolle als Drachentöter Siegfried von Xanten gesprochen, die er in der Neuinterpretation des weltberühmten Nibelungenliedes (Kinostart: 17. Oktober) verkörpert. Er musste "sehr viel essen", um "breiter" und "fülliger" zu werden, blickte er zurück. "Unser Siegfried säuft extrem und ist kein sehr bewusster Mensch. Ich habe also sehr viel schwere Gewichte gehoben, aber auch sehr viel Junkfood gegessen." Kurz sei dies "ganz schön" gewesen, doch dann entpuppte sich die Transformation vor allem als "sehr anstrengend".

Zugenommenes Gewicht werde er "zum Glück schnell wieder los", erklärte der Schauspieler, der trotz dessen "das meinem Körper so nicht noch einmal zumuten" würde. Über so einen langen Zeitraum wie die acht Monate Drehzeit in Prag würde er solch eine selbst auferlegte "Diät" nicht noch einmal durchziehen, da sie überhaupt nicht gesund sei für den Körper, dem dann Energie fehle. "Je besser man den Körper behandelt und ernährt, desto mehr Energie hat er auch."