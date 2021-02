Jared Letos Joker im Snyder-Cut: Ein Bild wirft Fragen auf

Der hier nur zu erahnende Joker mit nacktem Oberkörper weckt zugleich Erinnerungen an Joaquin Phoenix. Es ist aber unwahrscheinlich, dass Leto sich tatsächlich in einen Phoenix-Abklatsch verwandelt. Gänzlich neu gestaltet soll Jareds Joker-Erscheinungsbild ohnehin nicht werden, doch Snyder möchte zumindest ein paar Veränderungen vornehmen, um zu zeigen, dass seit den Ereignissen aus David Ayers "Suicide Squad" etwas Zeit vergangen ist.

Vermutlich kommt Leto nun etwas schäbiger und in abgenutzter Kleidung daher, denn Snyder hat den neuen Look als "road weary" beschrieben. Gedreht hat Snyder diese Zusatz-Szenen mit Leto erst in den vergangenen Monaten.