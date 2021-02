"Justice League"-Trailer zum Snyder-Cut lässt Großes ahnen

Nach vierjähriger Wartezeit steht nun die Veröffentlichung von Zack Snyders vierstündiger Schnittfassung des DC-Films "Justice League" bevor. Im neuen Trailer dazu bekommen wir nun erstmals auch die Super-Schurken zu Gesicht, mit denen es Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und Flash aufnehmen müssen.

Super-Schurken im Bild

Bereits im Film war Steppenwolf der Ober-Bösewicht. In der Langfassung tritt er in etwas verändertem stacheligem Outfit auf. Ihm zur Seite steht nun Darkseid, der nach Snyders ursprünglichen Plänen gleich mehrere "Justice League"-Auftritte absolvieren sollte. Der Trailer hält nach 0:44 zudem noch eine weitere Überraschung bereit, da es so aussieht, als wären Darkseid zwei Handlanger namens Desaad und Granny Goodness zur Seite gestellt.