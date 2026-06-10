Die Videospiel-Verfilmung "Helldivers" verliert ihren Hauptdarsteller : Jason Momoa (46) ist nicht länger Teil der Produktion. Das berichtet das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" . Trotz des angeblichen prominenten Abgangs halte Sony Pictures weiter an den Plänen fest. Der Film von "Fast & Furious"-Regisseur Justin Lin (54) soll weiterhin am 10. November 2027 in die Kinos kommen.

Besetzung und Handlung noch offen

Erst im Februar war durch Berichte bekannt geworden, dass Momoa in "Helldivers" mitspielen sollte. Weitere Cast-Mitglieder wurden bislang nicht vorgestellt. Auch zur Handlung hält sich das Studio noch bedeckt. Der Film basiert auf der erfolgreichen Koop-Shooter-Reihe "Helldivers", in der Elite-Soldaten der Menschheit in einer futuristischen Welt gegen Aliens und Roboterarmeen kämpfen, um den Planeten Super Earth zu verteidigen.

Die Verfilmung ist das nächste Projekt von Sony Pictures und PlayStation Productions. Die Sony-Tochter ist für die Adaption hauseigener Marken zuständig und arbeitete unter anderem bereits an Produktionen wie "Uncharted" oder der Serie "The Last of Us".