Mehrfach verkörperte Jason Momoa (45) in den vergangenen Jahren den Superhelden Aquaman. Der Hollywoodstar hat jetzt jedoch eine neue DC-Rolle an Land gezogen und wird eine andere Figur aus dem Comic-Universum spielen. Für den kommenden Film "Supergirl: Woman of Tomorrow" wird Momoa zu Lobo , wie unter anderem das Branchenportal "Deadline" berichtet .

Milly Alcock als Supergirl

Bereits Anfang 2024 wurde bekannt, dass Milly Alcock (24) die Titelheldin spielen wird. James Gunn (58), Co-Chef der DC Studios, bestätigte damals über die Social-Media-Plattform Threads einen Medienbericht, laut dem die Australierin zum neuen Supergirl wird. Alcock wurde in den vergangenen Jahren erstmals durch ihre Rolle der jungen Rhaenyra Targaryen im "Game of Thrones"-Prequel "House of the Dragon" einer breiteren Masse an Film- und Serien-Fans bekannt.

Laut "Variety" soll die Produktion des "Supergirl"-Films am 13. Januar 2025 beginnen. Demnach ist derzeit geplant, dass der Blockbuster am 26. Juni 2026 in die US-Kinos kommt.