Elon Musk schrieb Brandbrief

Dass Amber Heard doch nicht entlassen wurde, soll schließlich am Einschreiten ihres Ex-Freundes Elon Musk (52) gelegen haben. Der soll einen seiner Anwälte dazu veranlasst haben, einen "Brandbrief an Warner Bros. zu schicken, in dem er drohte, das Haus niederzubrennen", wenn die Schauspielerin nicht in der Fortsetzung dabei wäre, so eine Quelle, die mit dem Kampf hinter den Kulissen vertraut ist. Warner Bros. lenkte ein und machte mit Heard weiter. Musk reagierte ebenfalls nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

"Aquaman and the Lost Kingdom", so der offizielle Titel des Sequels, soll am 20. Dezember 2023 in den Kinos starten.