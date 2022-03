"Jauch gegen Sigl": In RTL-Show kämpft der Bergdoktor gegen Jauch

Sigl kommt mit Unterstützung

Steirer Hans Sigl kommt nicht allein – er hat vier selbst ausgewählte Vertraute mit dabei, allesamt ExpertInnen in bestimmten Wissensgebieten. In der Auftaktfolge bringt Sigl zur Unterstützung seine Ehefrau Susanne Sigl, Comedian Paul Panzer, Journalist und Moderator Daniel Brökerhoff sowie Moderatorin Andrea Kiewel mit.

In der zweiten Folge "Jauch gegen Sigl - Die Revanche", am 11. April (erneut in der Prime Time) hat Hans Sigl Komiker und Moderator Wigald Boning, Schauspielerin Sophia Thomalla, Komiker und Kabarettist Torsten Sträter sowie Sängerin Patricia Kelly an seiner Seite.

Kommt es am Ende zu einem Unentschieden, geht es in eine letzte, alles entscheidende Runde, in der es um den ehrenhaften Gesamtsieg geht.