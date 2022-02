"Prominent getrennt": Die Liebesgeschichten der Ex-Paare

Doreen Dietel und Patrick Eid

Doreen Dietel (47) und Patrick Eid (49) lernten sich 1989 in einem Restaurant in Deggendorf kennen. Nach einiger Zeit arbeitete Dietel dann in Eids Betrieb mit. "Sie war eine Mega-Arbeiterin. Aber wir hatten Probleme, weil Doreen so ein Paradiesvogel war. Sie war jung und verrückt. Ich habe da schon gelitten: Eifersucht war natürlich ein Thema", erklärt Eid im RTL-Interview. Nach etwa drei Jahren folgte die Trennung. Nach 15 Jahren nahmen die beiden wieder Kontakt auf und glauben, dass sie bei "Prominent getrennt" ein gutes Team abgeben werden.