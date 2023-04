"Jeanne du Barry": Johnny Depps Comeback Eröffnungsfilm in Cannes

Erster Film von Johnny Depp seit 2020

Es ist Depps erste Filmrolle seit "Minamata" aus dem Jahr 2020. Der Schauspieler war anschließend in juristische Streitigkeiten verwickelt. 2021 verlor er in Großbritannien einen Verleumdungsprozess, in dem er "The Sun" verklagt hatte.

Später beschuldigte er Amber Heard der Verleumdung für einen Kommentar in einer Zeitung, in dem sie behauptete, Opfer von häuslicher Gewalt geworden zu sein. Ihm wurden am Ende mehr als zehn Millionen US-Dollar Schadenersatz zugesprochen, Heard erhielt in einer Gegenklage zwei Millionen US-Dollar.

Im Herbst 2022 war Johnny Depp neben Supermodels wie Cara Delevingne (30) und Irina Shayk (37) auch schon Teil von Rihannas (35) neuer "Savage X Fenty Show Vol. 4".