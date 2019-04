Jessica Hausner im Wettbewerb von Cannes

Die Hauptrollen im Sci-Fi Drama werden von Emily Beecham ("Hail, Caesar") und Ben Wishaw ("The Danish Girl") gespielt. "Little Joe" ist eine österreichisch- deutsch- britische Koproduktion und ist heuer der einzige österreichsiche Beitrag auf den Filmfestspielen in Cannes. Im Wettbewerb befinden sich 19 Filme aus 14 verschiedenen Ländern. Jury Präsident ist der mexikanische Filmemacher Alejandro Gonzalez Inarritu.Ob Ulrich Seidl mit seinem neuen Film "Böse Spiele" dabei ist oder vielleicht doch seine Premiere in Venedig feiert, wird sich in den nächsten Tagen und Wochen herausstellen, da das Festival noch nicht alle Filme veröffentlicht hat.