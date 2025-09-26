Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc: Eigenes TV-Format kommt

Noch sei der Titel der Show nicht bekannt, man möchte jedoch in Erfahrung gebracht haben, dass sie noch in diesem Jahr starten soll. Es werde bereits gedreht. Wie auch schon "Diese Ochsenknechts", wird die neue Show offenbar bei Sky zu sehen sein - und damit wohl auch beim Streamingdienst Wow.

Der Ochsenknecht-Clan berichtet mittlerweile bereits seit vier Staffeln in der Reality-Doku "Diese Ochsenknechts" aus seinem Leben. Offenbar schon sehr bald sollen Jimi Blue Ochsenknecht (33), dessen Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) und deren gemeinsame Tochter Snow (3) ihr eigenes Format bekommen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung .

Der Alltag mit der kleinen Snow

Worum es genau gehen wird? "Einfach gesagt: unser Leben. Wir als Familie, als Eltern. Wie wir unseren Alltag mit Snow meistern", erzählt Ochsenknecht im Gespräch mit der Tageszeitung. Gezeigt werden solle demnach aber etwa auch, wie es beruflich bei ihm und Koc weitergeht. Zudem wolle jene sich ein Haus kaufen, was ebenso gezeigt werde.

Die Beziehung der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin Koc und des Schauspielers wurde im Sommer 2020 öffentlich. Wenig später wurde Koc schwanger und Ochsenknecht betonte im März 2021 im Interview mit RTL, dass es "ein Wunschkind" sei. Töchterchen Snow wurde im Oktober 2021 geboren, doch noch vor der Geburt trennten sich Koc und Ochsenknecht. Es folgten turbulente Jahre.

Die Eltern der kleinen Snow näherten sich allerdings zuletzt wieder an. "Ich bin sehr dankbar, dass Yeliz diesen Kontakt wieder zugelassen hat. Und dass sie so eine tolle Mutter ist", sagt Ochsenknecht jetzt. Und Koc fügt im Gespräch mit der "Bild" an: "Mit unserem neuen Format haben wir den Beweis auf Video, dass man verzeihen kann und das sich Jimi wirklich Mühe gibt und versucht, vieles wieder gut zumachen." Das wolle sie ihm auch raten, denn es sei seine "allerletzte Chance".