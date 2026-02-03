Er ist einer der kultigsten Kommissare, die wir aus der Krimiwelt kennen: Die ikonische Figur des Harry Hole stammt aus der der Feder Jo Nesbøs und hat bisher Millionen Leserinnen und Leser begeistert. Nun erwartet uns bei Netflix der erste Serienauftritt des Ermittlers - unter dem einprägsamen Titel "Jo Nesbøs Harry Hole" . Hier ist der erste Teaser-Trailer dazu:

Das ist der Hole-Darsteller

Der Teaser zeigt zum ersten Mal den in Deutschland geborenen norwegischen Schauspieler Tobias Santelmann ("Exit", "The Arctic Convoy") in der vielschichtigen Rolle des Harry Hole. Der Hauptdarsteller sagt dazu in einer Pressemeldung: "In die Fußstapfen von Harry Hole zu treten, war eine große Ehre und eine spannende Herausforderung. Jo Nesbøs Welt ist so reichhaltig, und Harry ist ein wirklich komplexer Charakter."

Neben Santelmann sind Joel Kinnaman ("Altered Carbon", "The Suicide Squad") als Tom Waaler und Pia Tjelta ("Made in Oslo", "State of Happiness") als Rakel Fauke in tragenden Rollen zu sehen.