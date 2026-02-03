Jo Nesbøs Harry Hole: Kult-Kommissar erhält Netflix-Serie
Er ist einer der kultigsten Kommissare, die wir aus der Krimiwelt kennen: Die ikonische Figur des Harry Hole stammt aus der der Feder Jo Nesbøs und hat bisher Millionen Leserinnen und Leser begeistert. Nun erwartet uns bei Netflix der erste Serienauftritt des Ermittlers - unter dem einprägsamen Titel "Jo Nesbøs Harry Hole". Hier ist der erste Teaser-Trailer dazu:
Das ist der Hole-Darsteller
Der Teaser zeigt zum ersten Mal den in Deutschland geborenen norwegischen Schauspieler Tobias Santelmann ("Exit", "The Arctic Convoy") in der vielschichtigen Rolle des Harry Hole. Der Hauptdarsteller sagt dazu in einer Pressemeldung: "In die Fußstapfen von Harry Hole zu treten, war eine große Ehre und eine spannende Herausforderung. Jo Nesbøs Welt ist so reichhaltig, und Harry ist ein wirklich komplexer Charakter."
Neben Santelmann sind Joel Kinnaman ("Altered Carbon", "The Suicide Squad") als Tom Waaler und Pia Tjelta ("Made in Oslo", "State of Happiness") als Rakel Fauke in tragenden Rollen zu sehen.
Musik von Nick Cave
Mit über 60 Millionen verkauften Büchern weltweit – darunter allein 5,6 Millionen in Norwegen (mehr als die Einwohnerzahl des Landes!) – haben Nesbøs Romane die Leserinnen und Leser begeistert und das Krimigenre geprägt. Die Serie wird von Working Title produziert. Die Musik dazu wurde von den renommierten Musikern und Komponisten Nick Cave - kürzlich für "Train Dreams" für den Oscar in der Kategorie "Musik (Original-Song)" nominiert - und Warren Ellis komponiert.
Wann startet "Jo Nesbøs Harry Hole"?
Staffel 1 der Mystery-Serie ist ab 26. März 2026 exklusiv auf Netflix zu sehen.