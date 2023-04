Harlan Thrombey (Christopher Plummer) ist tot! Und nicht nur das – der renommierte Krimiautor und Familienpatriarch wurde auf der Feier zu seinem 85. Geburtstag umgebracht. Doch natürlich wollen weder die versammelte exzentrische Verwandtschaft noch das treu ergebene Hauspersonal etwas gesehen haben. Ein Fall für Benoit Blanc (Daniel Craig)! Der lässig-elegante Kommissar beginnt seine Ermittlungen und während sich sämtliche anwesenden Gäste alles andere als kooperativ zeigen, spitzt sich die Lage zu und das Misstrauen untereinander wächst. Ein komplexes Netz aus Lügen, falschen Fährten und Ablenkungsmanövern muss durchkämmt werden, um die Wahrheit hinter Thrombeys vorzeitigem Tod zu enthüllen.

"Knives Out" ist ein hochkarätig besetztes Murder Mystery-Vergnügen und eine humorvolle Hommage an die Krimiklassiker von Agatha Christie. Der Netflix-Film war derart beliebt, dass mit "Knives Out: Glass Onion" sogar eine Fortsetzung erschien.

"Knives Out" ist auf Netflix, Amazon Prime Video und Sky verfügbar.