Joan Collins (91) hat eine neue, hochkarätige Rolle an Land gezogen: Der Film- und Serienstar wird die US-Amerikanerin Wallis Simpson (1896-1986) in einem Biopic verkörpern. Wie die britische Schauspielerin selbst auf Instagram bekannt gab, werden die Dreharbeiten zu "The Bitter End" in Kürze in London und Paris beginnen.