Joan Collins feiert 90. Geburtstag: "Denver-Clan" forever!

Bald erscheint ihre Autobiografie

Nach wie vor arbeitet sie als Schauspielerin und pendelt zwischen ihren Wohnsitzen in London, Los Angeles und an der Côte d'Azur. Zuletzt hat sie an ihrer Autobiografie "Behind The Shoulder Pads" geschrieben, in der sie ihre Erinnerungen und Abenteuer schildert - und sich selbst "gehörig auf die Schippe nimmt". Das Buch erscheint in einigen Monaten.

Ihre Vorliebe für deftige Genüsse - sie mag bayerisches Essen und Bier - offenbart eine andere Joan Collins als die Edelzicke Alexis, die stets nur am Champagner zu nippen pflegt. Filmfans sehen sie gelegentlich beim Shoppen im Waitrose-Deli im Londoner Edel-Viertel Belgravia. Im Einkaufswagen der älteren Dame, die meist ein Hauch von Shalimar-Parfum umweht, liegt jede Menge Fastfood wie Burger, Spaghetti-Ringe von Heinz, reichlich Käse und Pringles-Chips. So is(s)t die wahre Joan Collins.