Darum geht es in "Joey"

In dem Spin-off zieht Joey von New York City nach Los Angeles, um seine Schauspielkarriere voranzubringen. Seine "Friends" lässt er dabei hinter sich. Stattdessen finden sich an seiner Seite fortan seine Schwester Gina (Drea de Mattea, 53) und sein Neffe Michael (Paolo Costanzo, 46). In weiteren Rollen sind Joeys Freundin Alex, gespielt von Andrea Anders (49), und "The White Lotus"-Star Jennifer Coolidge (63) zu sehen, die die Rolle von Joeys Agentin übernahm.

Von besonderem Erfolg war der Ableger der überaus beliebten "Friends"-Serie allerdings nicht gekrönt. Anfangs hatten vor über zwanzig Jahren noch über 18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, das Interesse nahm allerdings schnell ab. Nach zwei Staffeln wurde die Serie schließlich abgesetzt.