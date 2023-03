"John Wick 4"-Timeline von Regisseur Chad Stahelski erklärt

Jetzt hat uns also Keanu Reeves in vier monumentalen Action-Spektakeln der Extraklasse vorgeführt, was Rache bedeutet und wie Kampfkunst auf ihrem höchsten Niveau aussieht. "John Wick: Kapitel 4" übertrifft mit einer Laufzeit von knapp drei Stunden nochmal alles bisher Dagewesene und katapultiert die Killer-Saga in epische Dimensionen.

Der Zeitpunkt ist gut, um einmal über die Timeline dieser Reihe nachzudenken. In welchen Zeiträumen spielt sich denn die zusammenhängende Handlung eigentlich ab? Wer könnte uns über diese Frage besseren Aufschluss geben, als Regisseur Chad Stahelski höchstpersönlich?