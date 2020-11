Johnny Depp darf nicht mehr in Rowlings "Tierwesen"-Reihe mitspielen

Seit 2016 war Depp als Grindelwald in der von J.K. Rowling verfassten Filmreihe zu sehen. "Phantastische Tierwesen" spielt Jahrzehnte vor den Ereignissen von "Harry Potter" und wir bekommen unter anderem die Vorgeschichte Dumbledores (gespielt von Jude Law) erzählt.

Bisher sind zwei Teile erschienen und ein dritter wird gerade gedreht. An diesem Film, der Corona-bedingt erst im Sommer 2022 in die Kinos kommen soll, wird Depp nicht mehr mitwirken – seine Rolle wird von jemand anderem verkörpert werden. Immerhin bietet ein Werk, das in der Welt der Zauberer spielt und voller Magie steckt, gute Erklärungsmöglichkeiten für einen solchen Gestaltwechsel. Auch im ersten Teil stellte sich ja erst ganz zuletzt heraus, dass hinter einer von Colin Farrell gespielten Person eigentlich ein Grindelwald mit Johnny Depps Gesicht gesteckt hatte.