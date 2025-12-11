Johnny Depp: Diesen Film produziert er nun

Johnny Depps (62) Rückkehr ins Rampenlicht nimmt weiter Fahrt auf. Der Hollywood-Star widmet sich offenbar einem der bedeutendsten Werke der Weltliteratur: Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wird Depp die erste englischsprachige Spielfilmadaption von Michail Bulgakows Meisterwerk "Der Meister und Margarita" produzieren.

Die Neuigkeit wurde am 10. Dezember 2025 auf dem Red Sea International Film Festival in Dschidda, Saudi-Arabien, bekannt gegeben. Depp war persönlich vor Ort, um das Projekt vorzustellen, das von seiner Produktionsfirma IN.2 Film unterstützt wird.

Das Projekt befindet sich laut "The Hollywood Reporter" noch in einem frühen Stadium. Neben Depp sind demnach Svetlana Dali, Grace Loh sowie Stephen Deuters und Stephen Malit von IN.2 als Produzenten an Bord. Der Film entsteht in Zusammenarbeit mit Tribune Pictures. Bisher ist kein Regisseur verpflichtet worden, und auch Details zur Besetzung wurden nicht enthüllt. Ob Johnny Depp selbst eine Rolle im Film übernehmen wird, ist nicht bekannt. Bisher ist er nur als Produzent bestätigt. Der Produktionsstart für das Projekt ist für Ende 2026 angesetzt.