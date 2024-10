Johnny Depp (61) hat sich für seinen ersten großen, kommerziellen Film nach dem Verleumdungsprozess um Ex-Frau Amber Heard (38) verpflichtet. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wird der Schauspieler in dem Lionsgate-Thriller "Day Drinker" sein Hollywood-Comeback feiern. An seiner Seite werde Penélope Cruz (50) spielen, mit der er bereits drei Filme drehte. 2001 waren sie in dem Krimi "Blow" zu sehen, darauf folgten "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten" (2011) und "Mord im Orient Express" (2017). Nun finden sie unter der Regie von Marc Webb (50, "(500) Days of Summer") erneut zusammen.

Thriller "mit wilden, unerhörten Wendungen" Der Lionsgate-Vorsitzende Adam Fogelson kenne "keinen besseren Filmemacher als Marc oder zwei perfekter gecastete Schauspieler als Johnny und Penélope, um diese Welt zum Leben zu erwecken", zitiert ihn "The Hollywood Reporter". In seinem Statement hat Fogelson "Day Drinker" zudem als "ein höchst kommerzielles Konzept mit wilden, unerhörten Wendungen in einer unglaublichen Welt" beschrieben. Die Handlung des Thrillers drehe sich um das Aufeinandertreffen eines Barkeepers auf einem Kreuzfahrtschiff und eines Trinkers. Die Protagonisten würden im Verlauf entdecken, "dass beide in eine kriminelle Unterwelt verstrickt und auf unerwartete Weise miteinander verbunden sind". Als Produzenten treten Basil Iwanyk (54) und Erica Lee auf, die bereits für die "John Wick"-Reihe zusammenarbeiteten. Adam Kolbrenner, Zach Dean und Denis Villeneuve (57) vervollständigen das Produktionsteam.

Depps Projekte nach dem Prozess Depp stand erstmals nach der Scheidung von Heard für das Historiendrama "Jeanne du Barry" (2023) vor der Kamera. Im Anschluss widmete er sich seinem Regieprojekt "Modi: Three Days on the Wing of Madness", das drei Tage des Künstlers Amedeo Modigliani (1884-1920) nachzeichnet. Der Film feierte im September beim Filmfestival in San Sebastian seine Premiere. Zuletzt wurde Depp für die Rolle des Teufels in Terry Gilliams (83) "The Carnival At The End Of Days" besetzt.