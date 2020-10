Johnny Flynn wird zu David Bowie im "Stardust"-Trailer

Der Film "Stardust" von Regisseur Gabriel Range will die Selbstfindung und den Aufstieg der Pop-Ikone beleuchten. Eine wichtige Rolle dabei spielte der damalige Sprecher der Plattenfirma Mercury Records, Ron Oberman (Marc Maron), der fest an Bowies Star-Potenzial glaubte. In einer Szene in dem Trailer ermutigt er den Sänger dazu, sich in eine andere Figur zu verwandeln.