Amazon Freevee kündigt mit der Comedy-Show "Jokah & Tutty" das erste deutsche Amazon Freevee Original für den werbeunterstützten Steamingdienst an. Die Show umfasst zehn Episoden und wird Ende 2023 exklusiv bei Amazon Freevee in Deutschland und Österreich verfügbar sein.



"Jokah & Tutty" bietet eine einzigartige Mischung aus Stand-Up-, Live- und Sketch-Comedy, die mit viel Humor und Ironie gesellschaftlich relevante Themen verhandelt, Perspektiven von Minderheiten aufzeigt und Vorurteile entlarvt – wobei auch so mancher Finger in die Political-Correctness-Wunde gelegt wird.