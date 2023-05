Bei „Sexplanation“ geht es um die Lebens- und Liebeserfahrungen von vier Mittzwanzigern. Kati (Elena Shirin Zoe Handl), Marco (Leo Plankenstein), Muharrem (Hisham Morscher) und Laura (Thea Ehre) wohnen gemeinsam in einer WG, und teilen alles miteinander: Liebe, Freude, Trauer aber auch Unsicherheiten.



In sechs Episoden folgen Zuschauer:innen gemeinsam mit Moderatorin Franziska dem Leben der fiktiven WG und deren Problemen und Fragen rund um ihr Privatleben. Zusammen mit Expert:innen werden in Interviews und bunten Animationen spannende Fakten und Zahlen zu den Themen Identität, Internet, Konsens, Safer Sex, Lust und Beziehungen behandelt.