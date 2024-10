Ob Lady Gaga (38) und Joaquin Phoenix (49) ihre Zusagen mittlerweile bereuen? Nachdem "Joker: Folie à Deux" zunächst von vielen Kritikern und Fans zerrissen wurde, entwickelt sich die Fortsetzung des gefeierten "Joker"-Films aus dem Jahr 2019 zum absoluten Hollywood-Super-GAU an den Kinokassen . Von einem schnöden Flop kann bei den aktuellen Zahlen schon nicht mehr die Rede sein: Seit seinem Filmstart am 4. Oktober spülte der Film laut offiziellen "Boxoffice Mojo"-Zahlen lediglich erst rund 165 Millionen US-Dollar ein, davon etwas mehr als 50 Millionen in den USA und etwas mehr als 110 Millionen international.

Verlust bis zu 200 Millionen US-Dollar

Das Problem: Der Film kostete in der Produktion laut eines Berichts von "Variety" mindestens kolportierte 200 Millionen US-Dollar in der Produktion, weitere 100 Millionen sollen für die Vermarktung und den Vertrieb draufgegangen sein. Insider rechneten nun die aktuellen Zahlen hoch: "Joker 2" könnte demnach an den Kinokassen noch bis zu 280 Millionen US-Dollar einnehmen - eine Katastrophe. Das reicht bei Weitem nicht aus, um in die gewünschte Gewinnspanne zu gleiten.

Man muss wissen: Das Geld für die Kinotickets teilen sich Studios, Verleiher und Kinobetreiber untereinander auf. Deswegen müssten dem Bericht zufolge schon rund 450 Millionen US-Dollar in den Kinos eingespielt werden, um überhaupt in einen Gewinnbereich zu rutschen. Das Filmstudio Warner Bros. setzte angeblich die Gewinnschwelle ursprünglich laut "Variety" bei 375 Millionen Dollar an.