Doch was hat eigentlich der Titel genau zu bedeuten ? Wir meinen jetzt nicht das Wort "Joker", denn wer bisher noch nicht mitbekommen hat, dass Joaquin Phoenix bereits 2019 in der Rolle des DC-Clowns mit dem bürgerlichen Namen Arthur Fleck aufgetreten ist und dafür seinen ersten Oscar erhalten hat, lebt eindeutig in einer Parallelwelt. Erklärt werden soll hingegen der französische Ausdruck , den man natürlich auch schon oft gehört hat, aber dessen genaue Bedeutung vielleicht doch nicht so klar ist.

Was bezeichnet der Begriff "Folie à Deux"

"Folie à Deux" ist eine Bezeichnung aus der französischen Psychiatrie und wurde 1877 von den beiden Ärzten Ernest-Charles Lasègue und Jules Farlet geprägt. Das von ihnen beschrieben Phänomen war aber bereits früher bekannt, da sich ähnliche Fälle bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen lassen. Die wörtliche Übersetzung bedeutet "Geistesstörung zu zweit", und die fachgerechte Bezeichnung würde "induzierte wahnhafte Störung" lauten.

Eine vormals als gesund geltende Person lässt sich durch eine an Psychose erkrankte andere Person in deren Wahnwelt hineinziehen. Meistens liegt bei der dominierenden Person eine Erkrankung an Schizophrene vor und die zweite Person befindet sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zur ersten – oft stehen die beiden sogar in einem Verwandtschaftsverhältnis zueinander und sobald sie in der gemeinsamen Wahnwelt gefangen sind, bestärken sie einander noch in dem Wahnsystem. Es können auch mehr als zwei Personen davon betroffen sein, weshalb man dann von "folie à plusieurs" oder "folie à beaucoup" spricht.