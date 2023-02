Sängerin Lady Gaga (36) steht in der "Joker"-Fortsetzung "Folie à Deux" an der Seite von Joaquin Phoenix (48) vor der Kamera. Jetzt ist ein erstes Bild erschienen, das die Grammy-Gewinnerin in ihrer Rolle der Harley Quinn zeigt. Regisseur Todd Phillips (52) hat auf Instagram den Schnappschuss veröffentlicht. "Alles Gute zum Valentinstag", schrieb der Filmemacher dazu.