"Joker 2" von Regisseur Todd Phillips angekündigt

Nimmt Joaquin Phoenix wieder die Rolle des Jokers ein?

Ein weiteres Foto des Posts dürfte die Fans zudem in Ekstase versetzen: Auf dem Schwarz-Weiß-Bild ist Joaquin Phoenix (47) auf einer Couch vertieft in das Drehbuch zu sehen, dazu raucht er eine Zigarette. Es liegt also nahe, dass der Schauspieler erneut in die Titelrolle des Psycho-Clowns schlüpfen könnte. 2020 hatte ihm der "Joker" den Oscar als "Bester Hauptdarsteller" eingebracht. Die Rolle hatte ihm einiges abverlangt: Phoenix verlor 24 Kilogramm Körpergewicht und bereitete sich akribisch vor. Dies habe Auswirkungen auf seine eigene Psyche gehabt, wie er bei den Filmfestspielen von Venedig 2019 erklärte: "Man fängt an, verrückt zu werden."