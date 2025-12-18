Diese Strafe wollten Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) um jeden Preis vermeiden: Plätzchen backen und an die Sender-Belegschaft verteilen. In der letzten Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" vor der Weihnachtspause kämpfte das Duo verbissen um die begehrten 15 Minuten Sendezeit.

Der Weg zum Finale gestaltete sich steinig: Gegen die Belton-Zwillinge ("Die Discounter") zogen Joko und Klaas in der Schnitzelgrube den Kürzeren. Doch Klaas bewies bei der "Bierkrug-Stuntlizenz" eiserne Nerven: Trotz Tandemfahrt durch eine Feuerwand und einem Sprung aus 12 Metern Höhe blieb das Bier im Glas und der Vorteil auf ihrem Konto.

Auch in der "Villa der Unlustigkeit" lieferten die Entertainer ab. Die Vorgabe von 20 Lachern knackten sie mit über 40 souverän. Ein Dämpfer folgte bei "The Muted Singer" gegen die Profis Jeanette Biedermann und Michael Patrick Kelly, wodurch sie mit insgesamt vier Vorteilen ins Endspiel starteten.