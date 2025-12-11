Joko & Klaas gegen ProSieben Herbst-Staffel 2025: So war Folge 4

In der vierten Folge der aktuellen Herbststaffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" stand für das Entertainer-Duo eine variable Gewinnsumme auf dem Spiel. Nach der Niederlage in der Vorwoche konnten sich Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) im entscheidenden Finale zwar gegen ihren Arbeitgeber durchsetzen, die gewonnene Sendezeit fiel jedoch geringer aus als die üblichen 15 Minuten.

Pechsträhne für Joko und Klaas

Die Voraussetzungen waren zunächst erschwert: Als Strafe für die vergangene Sendung mussten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die komplette Show über mit Bodycams am Körper bestreiten. Doch nicht die Technik, sondern die eigene Leistung wurde zum Stolperstein.

Der Abend war geprägt von einer Pechsträhne. In Spielen wie "Der letzte Versuch" oder "Countdowns" fanden die beiden nicht in ihren Rhythmus und mussten sich mehrfach geschlagen geben. Besonders der "Betriebsarzt"-Check wurde zum Desaster: Bei dem Versuch, ihren Puls unter Stress niedrig zu halten, brach Klaas Heufer-Umlauf vorzeitig ab, als Erinnerungen an "Circus Halligalli" als Provokation genutzt wurden.

Einen seltenen Lichtblick gab es lediglich im Spiel "Je Ne Parle Pas Accent". Gegen Schauspielerin Nilam Farooq und Comedian Nico Stank konnte das Duo sein Show-Wissen unter Beweis stellen und sich einen der wenigen Vorteile des Abends sichern. Gegen Frau Gretel und Maximilian Mundt ("Das große Stopfen") zogen sie hingegen wieder den Kürzeren.