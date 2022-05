"Joko & Klaas gegen ProSieben": Folge 4 mit erneuter Niederlage

Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) haben am 10. Mai gegen ihren Arbeitgeber ProSieben verloren. In der vierten Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" hatten sie bereits im ersten Spiel mit sieben Aufgaben kein Glück und holten knapp die erste Niederlage. Das zweite Spiel, ein Musikquiz gegen Melissa Khalaj (32) und Amiaz Habtu (44), konnten sie dann für sich entscheiden. Auch in der dritten Runde konnten sie laut ProSieben siegen.