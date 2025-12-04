Joko & Klaas gegen ProSieben Herbst-Staffel 2025: So war Folge 3

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) haben sich einmal mehr dem Kampf gegen ihren Haussender gestellt - und verloren . Im Finale der jüngsten dritten Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" ist das dynamische Fernsehduo knapp gescheitert.

"Spezialausgabe" in Dunkelheit

Der Moderator Steven Gätjen (53) begrüßte Winterscheidt, Heufer-Umlauf sowie die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Sendung vom 3. Dezember zu einer "Spezialausgabe". Das Duo, das wie gewohnt in mehreren Spielen antreten sollte, um sich Vorteile für das Finale der Ausgabe zu erarbeiten, trat teilweise in völliger Dunkelheit an.

Gegen das Model Stefanie Giesinger (29) und die Moderatorin Salwa Houmsi (29) mussten die beiden etwa im ersten Spiel mit unterschiedlichen Lichtquellen Begriffe malen, die der Partner oder die Partnerin erraten sollten. Wie viele der folgenden Herausforderungen, etwa ein Songraten gegen die Zwillinge Dennis und Benni Wolter, konnten Winterscheidt und Heufer-Umlauf auch diese für sich entscheiden.

Zwar ging doch recht bald das Licht im Studio an, für das Finale wurde aber wieder völlige Dunkelheit versprochen. Die erspielten Vorteile wurden diesmal daher ebenfalls in Lichtquellen umgewandelt. Die beiden Moderatoren schafften es, sich unter anderem einen Taser, ein Fahrrad mit Dynamo und Schuhe mit blinkenden Sohlen zu erspielen.

Nachdem sie die vorangegangene Show gewonnen hatten, hofften Winterscheidt und Heufer-Umlauf selbstverständlich erneut auf einen Sieg, der ihnen 15 Minuten Live-Sendezeit eingebracht hätte. Im Finale, in dem sie in der versprochenen Dunkelheit sieben Aufgaben erledigen sollten, scheiterten sie jedoch knapp. Die beiden schafften es etwa, einen Basketball im Korb zu versenken und eine Person mit einer falschen Nase auf der Stirn im Publikum zu finden. Die letzte Aufgabe, die es zu lösen galt, konnten sie in den ihnen gegebenen zehn Minuten aber nicht mehr bewältigen. Sie sollten einen Plüschbären finden und ein Foto mit diesem knipsen, scheiterten aber am Selbstauslöser der Kamera.