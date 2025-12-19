In der letzten Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" vor der Weihnachtspause konnten sich Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) einmal mehr gegen ihren Arbeitgeber beweisen und den begehrten Gutschein über 15 Minuten Sendezeit sichern. Doch die nutzte das Duo diesmal nicht - wie üblich - am Folgetag zur Primetime.

Auch Klaas gab sich geheimnisvoll und sprach von einer "komplizierten Sache", die "ein bisschen stressig" werde. In der offiziellen Programmplanung von ProSieben war "Joko & Klaas LIVE" dementsprechend nur von 20:15 Uhr bis 20:20 Uhr angekündigt. Die Fans spekulierten wild: Wird die Zeit angespart? Kommt eine neue Schatzsuche?

Schon im Laufe des Tages gaben die Entertainer mehrere Hinweise darauf, dass die reguläre Aktion heute nicht stattfinden werde. Auf ihrem Instagram-Account erklärten die beiden kryptisch, dass heute keine vollen 15 Minuten zu erwarten seien. "Wir brauchen nicht die ganze Zeit heute", ließ Joko Winterscheidt verlauten und ergänzte: "Und je kürzer wir es heute Abend halten, desto besser für das, was dann kommt."

Die Auflösung: Sendezeit wird verschoben

Pünktlich um 20:15 Uhr verkündeten die beiden dann die große Überraschung: Die 15 Minuten fallen heute aus - für einen guten Zweck im eigenen Interesse.

Statt die Viertelstunde an einem gewöhnlichen Donnerstagabend zu versenden, haben Joko und Klaas Größeres vor. Unter dem Titel "Silvester mit Joko & Klaas - Der Countdown" gaben sie bekannt, dass die gewonnene Sendezeit auf den Jahreswechsel verschoben wird - genauer auf 23:45 Uhr am 31. Dezember.

Die beiden erklärten, dass sie bereits "mitten in den Vorbereitungen zum Jahreswechsel Silvesterprogramm" stecken. Das Ziel ist offenbar, das ProSieben-Programm zum Jahresende zu kapern. Klaas Heufer-Umlauf kündigte vielversprechend an: "Es wird gigantisch."

Statt also heute Abend 15 Minuten Klamauk zu senden, nutzten sie den kurzen Slot lediglich als Teaser und Startschuss für den "Countdown bis Silvester-Special". Die Zuschauer dürfen sich also darauf einstellen, dass Joko und Klaas den Rutsch ins neue Jahr maßgeblich mitgestalten werden - wie genau dieses "gigantische" Programm aussehen wird, bleibt bis zum 31. Dezember ihr Geheimnis.