Trotz starken Gegnerinnen und Gegnern in der neunten Folge der siebten Staffel hatten Joko und Klaas in den Vorrunden einen guten Lauf und konnten mehr als die Hälfte der Spiele für sich gewinnen. Insgesamt holten die beiden, unter anderem gegen Schauspieler Edin Hasanovic (32), Schauspielerin Nilam Farooq (35), Entertainer Riccardo Simonetti (31) und Podcasterin Eva Schulz (34) stellvertretend für ProSieben, vier Mal den Sieg.

Trotz einer Woche Erholungspause konnten Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) am 26. November nicht gegen ihren Sender triumphieren. Das Duo musste sich in der neuen Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" geschlagen geben und konnte keine 15 Minuten Sendezeit erspielen. Stattdessen mussten sie zur Strafe antreten .

Mit vier Vorteilen ins Finale

Mit vier Siegen in sechs Spielen und damit vier Vorteilen gingen Joko und Klaas also eigentlich recht gut aufgestellt in das große Finale. Im Spiel "Hätte hätte Wörterkette" erhielten die beiden ein Start- und ein Zielwort und eine Kategorie wie Obst und Gemüse oder Länder. Innerhalb der beiden Kategorien müssen sie dann abwechselnd Wörter nennen, die mit dem jeweiligen letzten Buchstaben des vorherigen Wortes beginnen und so zum Zielwort gelangen. Pro Wort gibt es einen Punkt - in fünf Runden müssen 38 Punkte erlangt werden.

Klingt eigentlich nicht schwer - für die beiden ist es das aber. Da hilft auch die letzte Kategorie, "Beleidigungen", nicht. Mit nur 30 von 38 erspielten Finalpunkten müssen sich Joko und Klaas gegen ProSieben geschlagen geben. Damit gibt es keine 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung und stattdessen eine Straf-Aufgabe von ProSieben.