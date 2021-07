Jokos "Wer stiehlt mir die Show?" bekommt 2. Staffel

In der Quizshow geht es nicht um Geld, sondern darum, dem Moderator Joko Winterscheidt seinen Job abzunehmen. Nach jeder von drei Gewinnstufen muss ein Kandidat oder eine Kandidatin die Show verlassen. In der Finalrunde, die Katrin Bauerfeind moderiert, tritt Joko dann im Duell gegen die verbliebene Person an. Der Sieger oder die Siegerin gewinnt die Moderation der folgenden Ausgabe. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Show zurück zu bekommen.