"Wer stiehlt mir die Show?": So lustig reagiert das Netz

Die deutschen Promis Palina Rojinski, Elyas M'Barek und Thomas Gottschalk treten in "Wer stiehlt mir die Show?" gegen Gastgeber Joko Winterscheidt an. Ziel ist es, die Quizshow zu gewinnen und in der nächsten Woche statt Winterscheidt GastgeberIn sein zu dürfen.

In Folge drei war es soweit: Fernsehlegende Thomas Gottschalk wurde wieder zum Showmaster. Der 70-Jährige siegte im Finale der am Dienstagabend ausgestrahlten Unterhaltungsendung "Wer stiehlt mir die Show?" gegen Gastgeber Joko Winterscheidt (42).