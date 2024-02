Das sagt Jon Cryer zu Sheens Versöhnung mit Chuck Lorre

"Oh Gott, ich wüsste nicht, wie das passieren soll. Die Sache ist die, dass es Charlie jetzt viel besser geht, was wunderbar ist. Er und ich haben seit ein paar Jahren nicht mehr miteinander gesprochen, aber es geht ihm viel besser, worüber ich mich natürlich freue", erklärte der Schauspieler. Für Chuck Lorre sei es eines der schwersten Dinge gewesen, als "Two and a Half Men" auseinandergefallen war, "dass er wirklich dachte, er sei mit Charlie befreundet. Und dass er das verloren hat, war wirklich hart für ihn. Dass sie sich wieder versöhnt haben, ist also wirklich schön", sagte Cryer weiter.

Chuck Lorre und Charlie Sheen hatten sich zuletzt wieder angenähert und Lorre holte den Schauspieler sogar in die HBO-Max-Comedyserie "How to Be a Bookie". "Chuck reichte mir die Hand und sagte: 'Hey, es ist an der Zeit, das Kriegsbeil zu begraben", erzählte Sheen in einem Interview mit dem "People"-Magazin. "Es ist an der Zeit, dass wir uns umarmen und uns an die tollen Sachen erinnern, die wir zusammen gemacht haben.'"