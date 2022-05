Josef Hader: Glaubwürdigkeit und Minichmayr für zweiten Film

Die Dreharbeiten für den zweiten Film von Josef Hader sind in vollem Gange. Der Ausnahmekabarettist versucht sich bei "Andrea lässt sich scheiden" nach seinem Erfolg mit "Wilde Maus" erneut an einer Tragikomödie und zeichnet wieder für Drehbuch, Regie und einen Schauspielpart verantwortlich. Die Hauptrolle hat er diesmal allerdings an Birgit Minichmayr abgegeben und die Stadt mit einer ländlichen Gegend getauscht. Im Zentrum der Handlung steht das Dilemma einer Polizistin.

"Mir war klar, dass ich nicht die Hauptrolle spielen möchte, sondern mich auf die Regie konzentriere", sagte Hader der APA im Zuge eines Besuchs der Dreharbeiten in der Nähe von Ybbs. Zwar habe die Kombi von Regie und Hauptrolle bei der "Wilden Maus" nicht so schlecht geklappt, "aber man hat dann doch ein Augenmerk auf die eigene Figur, wodurch der Blick aufs Ganze ein bisschen leidet". Dass das Drehbuch für "Andrea lässt sich scheiden" aus seiner Feder stammt, ist kein Zufall: "Ich kann nur Regie führen, wenn ich auch das Drehbuch verfasst habe. Ich bin ein Anfängerregisseur, der sich von der ersten Drehbuchfassung bis vor die Dreharbeiten jahrelang in den Stoff hineinschrauben muss, um zu wissen, was er will", so der gebürtige Oberösterreicher.