"Judas And The Black Messiah": Trailer zum Oscar-Anwärter

"Get Out"-Stars

Im Film verkörpern Daniel Kaluuya und Lakeith Stanfield die zwei Charaktere. Die beiden Darsteller sind unter anderem aus Jordan Peeles gefeiertem Horror-Film „Get Out“ bekannt.

Wie man im Trailer erkennt, wird O’Neil nach einem Autodiebstahl durch einen FBI-Agenten (Jesse Plemons) ein Deal angeboten: Er muss nicht ins Gefängnis und soll dafür seine Gesinnungsgenossen bei den "Black Panthers" in Chicago bespitzeln. Das FBI hat den Anführer Fred Hampton offenbar bereits auf seine Abschussliste gesetzt – und das ist leider durchaus wörtlich zu verstehen.

"Judas And The Black Messiah" ist in den USA seit 12. Feber zeitgleich auf HBO Max und in den Kinos zu sehen. Ein Kino-Start steht bei uns in Österreich noch nicht fest, doch der Film wird dann auch via Sky und Sky Ticket zu sehen sein.